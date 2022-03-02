Вторжение РФ: Генштаб ВСУ сообщил о ситуации в разных регионах Украины

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КИЕВ. 2 марта. УНН. На Северском направлении до семнадцати БТГр оккупационных войск, не смотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокировки Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

“Продолжается седьмые сутки героического противостояния украинского народа российскому вторжению. На Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении на КИЕВ с целью блокировки столице с северного и северо-западного направлений”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в Житомирской области находится до трех БТГр из состава 5 общевойсковой армии.

“На Северском направлении до семнадцати БТГр оккупационных войск, не смотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокировки Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Світильня, Победа, Остролучье войска противника потеряли наступательный потенциал”, — отмечается в сообщении.

Также вражеские войска силами до двух БТГр делают неудачные попытки удерживать в окружении героические Украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до шестнадцати БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до четырех БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Донецком направлении, не имея успеха, агрессор сосредоточил усилия на блокировании города Мариуполь.
“На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снигиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное Поле, Новопетровка”, — информирует Генштаб ВСУ.

Сообщается, что в Черноморской операционной зоне враг осуществляет развертывания корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

Отмечается, что не получая успехов в продвижении своих сил противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры с целью запугивания гражданского населения, которое мужественно бок о бок с Вооруженными Силами Украины оказывает сопротивление.

“Моральный дух противника и его воля к победе стремительно снижаются благодаря стойкой обороне наших войск. Оккупанты имеют потери на всех направлениях. Информация об этом — несколько позже”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее в ОП сообщали, что три наиболее горячие точки — это северо-западные окраины Киева, Харьков и Херсон.

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