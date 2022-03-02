Вторжение РФ: Генштаб ВСУ сообщил о ситуации в разных регионах Украины

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“Продолжается седьмые сутки героического противостояния украинского народа российскому вторжению. На Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении на КИЕВ с целью блокировки столице с северного и северо-западного направлений”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в Житомирской области находится до трех БТГр из состава 5 общевойсковой армии.

“На Северском направлении до семнадцати БТГр оккупационных войск, не смотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокировки Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Світильня, Победа, Остролучье войска противника потеряли наступательный потенциал”, — отмечается в сообщении.

Также вражеские войска силами до двух БТГр делают неудачные попытки удерживать в окружении героические Украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до шестнадцати БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до четырех БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Донецком направлении, не имея успеха, агрессор сосредоточил усилия на блокировании города Мариуполь.

“На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снигиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное Поле, Новопетровка”, — информирует Генштаб ВСУ.

Сообщается, что в Черноморской операционной зоне враг осуществляет развертывания корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

Отмечается, что не получая успехов в продвижении своих сил противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры с целью запугивания гражданского населения, которое мужественно бок о бок с Вооруженными Силами Украины оказывает сопротивление.

“Моральный дух противника и его воля к победе стремительно снижаются благодаря стойкой обороне наших войск. Оккупанты имеют потери на всех направлениях. Информация об этом — несколько позже”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее в ОП сообщали, что три наиболее горячие точки — это северо-западные окраины Киева, Харьков и Херсон.