Вторгнення РФ: Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію в різних регіонах України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України опублікував нову інформацію про ситуацію із вторгненням РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держспецзв’язок.
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На Поліському напрямку наступ ворога зупинений на рубежі Бородянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.
На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗС України стримують загарбника. В Чернігівській області українські оборонці підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом для окупантів.
Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському операційному районі, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська.
У Волинському операційному районі ворог проводить демонстраційні дії.
Завдяки рішучій відсічі Об’єднаних сил мета РФ вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей не досягнута.
На Південному напрямку противнику вдалося вийти на рубежі Скадовська та Голої Пристані. Сили оборони держави разом із Силами територіальної оборони ведуть запеклі бої, щоб не допустити закріплення по лівому берегу річки Дніпро. Закликають добровольців тероборони Херсонщини та Миколаївщини чинити опір агресору.
В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил ЗС України знищений російський винищувач Су-30 СМ.
Російські спецпризначенці та диверсанти, всупереч Женевським конвенціям та правилам ведення війни, використовують об'єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій.
Натомість війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Противник несе значні втрати. Так, орієнтовні втрати особового складу - понад 3000 осіб, танків - приблизно 100, ББМ - приблизно 540, гармат - 15, ЗРК “Бук” - 1, літаків - 16, вертольотів - 18.
Також російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.
Нагадаємо
Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про "спеціальну воєнну операцію із захисту Донбасу".
О 5.00 війська РФ почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України та низку аеродромів.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Путін розпочав повномасштабну війну проти України, і закликав світ відреагувати.
На всій території України ввели воєнний стан.