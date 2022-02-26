Вторжение РФ: Генштаб ВСУ сообщил о ситуации в разных регионах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал новую информацию о ситуации с вторжением РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госспецсвязь.
Детали
На Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Бородянка, Буча, Вышгород. Подразделения противника частично потеряли боеспособность.
На Северщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокирования Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика. В Черниговской области украинские защитники взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом для оккупантов.
Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода к Старобельску.
В Волынском операционном районе враг проводит демонстрационные действия.
Благодаря решительному отпору Объединенных сил цель РФ выйти на административные границы Донецкой и Луганских областей не достигнута.
На Южном направлении противнику удалось выйти на рубежи Скадовска и Голой Пристани. Силы обороны государства вместе с Силами территориальной обороны ведут ожесточенные бои, чтобы не допустить закрепления по левому берегу реки Днепр. Призывают добровольцев теробороны Херсонской и Николаевской областей сопротивляться агрессору.
В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВС Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.
Российские спецназовцы и диверсанты, вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны, используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.
Зато войска противника деморализованы, у них заканчиваются запасы топлива и пищи. Противник несет значительные потери. Так, ориентировочные потери личного состава - более 3000 человек, танков - около 100, ББМ - около 540, орудий - 15, ЗРК “Бук” - 1, самолетов - 16, вертолетов - 18.
Также российские оккупанты массово покидают технику и прибегают к бегству.
Напомним
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о "специальной военной операции по защите Донбасса".
В 5.00 войска РФ начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины и ряд аэродромов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
На всей территории Украины ввели военное положение.