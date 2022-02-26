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15 марта, 19:03 • 81375 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 120612 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112793 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107321 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 95087 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93147 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81627 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Вторжение РФ: Генштаб ВСУ сообщил о ситуации в разных регионах Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал новую информацию о ситуации с вторжением РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госспецсвязь.

Детали

На Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Бородянка, Буча, Вышгород. Подразделения противника частично потеряли боеспособность.

На Северщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокирования Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика. В Черниговской области украинские защитники взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом для оккупантов.

Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода к Старобельску.

В Волынском операционном районе враг проводит демонстрационные действия.

Благодаря решительному отпору Объединенных сил цель РФ выйти на административные границы Донецкой и Луганских областей не достигнута.

На Южном направлении противнику удалось выйти на рубежи Скадовска и Голой Пристани. Силы обороны государства вместе с Силами территориальной обороны ведут ожесточенные бои, чтобы не допустить закрепления по левому берегу реки Днепр. Призывают добровольцев теробороны Херсонской и Николаевской областей сопротивляться агрессору.

В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВС Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.

Российские спецназовцы и диверсанты, вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны, используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.

Зато войска противника деморализованы, у них заканчиваются запасы топлива и пищи. Противник несет значительные потери. Так, ориентировочные потери личного состава - более 3000 человек, танков - около 100, ББМ - около 540, орудий - 15, ЗРК “Бук” - 1, самолетов - 16, вертолетов - 18.

Также российские оккупанты массово покидают технику и прибегают к бегству.

Напомним

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о "специальной военной операции по защите Донбасса".

В 5.00 войска РФ начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины и ряд аэродромов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Украинские Национальные Новости

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