Вся вулиця всіяна склом: в Херсонській ОВА показали наслідки авіаудару рф
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав наслідки авіаудару по підприємству в Дніпровському районі Херсона, передає УНН.
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За даними голови ОВА, у будинках вибиті шибки. Вся вулиця всіяна склом.
"Люди потроху оговтуються від пережитого і починають прибирання. А я нагадую, що ви можете отримати допомогу з ліквідацією наслідків ударів. Телефонуйте до контакт-центру: 0800 101 102", - додав Прокудін.
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Окупанти завдали по Херсону два удари керованими авіабомбами. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, поцілили по промзоні та по цивільній інфраструктурі.