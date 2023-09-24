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Вся вулиця всіяна склом: в Херсонській ОВА показали наслідки авіаудару рф

Вся вулиця всіяна склом: в Херсонській ОВА показали наслідки авіаудару рф

Київ • УНН

 • 125114 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав наслідки авіаудару по підприємству в Дніпровському районі Херсона, передає УНН.

Деталі

За даними голови ОВА, у будинках вибиті шибки. Вся вулиця всіяна склом.

"Люди потроху оговтуються від пережитого і починають прибирання. А я нагадую, що ви можете отримати допомогу з ліквідацією наслідків ударів. Телефонуйте до контакт-центру: 0800 101 102", - додав Прокудін.

Раніше

Окупанти завдали по Херсону два удари керованими авіабомбами. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, поцілили по промзоні та по цивільній інфраструктурі.

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