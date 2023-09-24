Вся улица усеяна стеклом: в Херсонской ОГА показали последствия авиаудара рф
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин показал последствия авиаудара по предприятию в Днепровском районе Херсона, передает УНН.
Детали
По данным главы ОВА, в домах выбиты стекла. Вся улица усеяна стеклом.
"Люди понемногу оправляются от пережитого и начинают уборку. А я напоминаю, что вы можете получить помощь с ликвидацией последствий ударов. Звоните в контакт-центр: 0800 101 102", - добавил Прокудин.
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Оккупанты нанесли по Херсону два удара управляемыми авиабомбами. Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, попали по промзоне и по гражданской инфраструктуре.