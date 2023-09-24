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Вся улица усеяна стеклом: в Херсонской ОГА показали последствия авиаудара рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин показал последствия авиаудара по предприятию в Днепровском районе Херсона, передает УНН.

Детали

По данным главы ОВА, в домах выбиты стекла. Вся улица усеяна стеклом.

"Люди понемногу оправляются от пережитого и начинают уборку. А я напоминаю, что вы можете получить помощь с ликвидацией последствий ударов. Звоните в контакт-центр: 0800 101 102", - добавил Прокудин.

Ранее

Оккупанты нанесли по Херсону два удара управляемыми авиабомбами. Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, попали по промзоне и по гражданской инфраструктуре.

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