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Вступ-2022: стартувала реєстрація на спеціальну сесію мультитестування

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сьогодні розпочалася реєстрація на спеціальну сесію національного мультипредметного тестування (НМТ) для вступу у заклад вищої освіти. Вона триватиме до 15 серпня. Про це в Telegram повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує УНН.

Вступ-2022: стартувала реєстрація на спеціальну сесію мультитестування

Цитата

"Сьогодні для вступників, які не мали можливості зареєструватися для участі в тестуванні в основний і додатковий періоди, відкрито таку можливість до 15 серпня 2022 року. Для цього потрібно створити реєстраційну картку, а потім сформувати та надіслати до регіонального центру оцінювання якості освіти необхідний комплект документів", – написав Шкарлет.

Деталі

З 24 серпня учасники спеціальної сесії НМТ зможуть дізнатися свої дані для входу на інформаційну сторінку.

Обрати населений пункт для тестування можна буде з 25 до 30 серпня, а остаточно визначитися з вибором населеного пункту з 5 до 7 вересня.

До 10 вересня учасники отримають запрошення з датою та місцем складання НМТ.

Тестування відбуватимуться з 12 до 16 вересня.

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