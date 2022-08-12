Поступление-2022: стартовала регистрация на специальную сессию мультитестирования

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"Сегодня для поступающих, которые не имели возможности зарегистрироваться для участия в тестировании в основной и дополнительный периоды, открыта такая возможность до 15 августа 2022 года. Для этого нужно создать регистрационную карточку, а затем сформировать и отправить в региональный центр оценивания качества образования необходимый комплект документов", – написал Шкарлет.

Детали

С 24 августа участники специальной сессии НМТ смогут узнать свои данные для входа на информационную страницу.

Выбрать населенный пункт для тестирования можно будет с 25 по 30 августа, а окончательно определиться с выбором населенного пункта с 5 по 7 сентября.

До 10 сентября участники получат приглашение с датой и местом сдачи НМТ.

Тестирование будут проходить с 12 по 16 сентября.

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