Вступ-2022: десять учнів з окупованої Донеччини склали мультитест на 200 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. В тимчасово окупованій Донецькій області десятеро випускників склали Національний мультипредметний тест з кількох предметів на 200 балів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, інформує УНН.
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«Десятеро випускників Донеччини склали національний мультипредметний тест на найвищий бал. Незважаючи на весь той жах, який росіяни принесли в Україну, наші діти знаходять у собі сили показувати чудові результати в освіті», - ідеться в повідомленні.
Деталі
За словами Кириленка, всього в Донецькій області в цьому році 4145 випускників складали НМТ, 10 із них здобули 600 балів з трьох предметів, 14 – 400 балів з двох предметів, 150 – 200 балів з одного предмета.
«Російська армія краде у дітей Донеччини право на освіту, знищуючи школи одна за одною, тож такі високі бали – це не тільки ознака старанності наших школярів, але й символ опору. Україна є, доки є українські діти. І українські діти на Донеччині будуть завжди», - підсумував він.
Доповнення
Навчальний рік 2022/2023 у закладах фахової передвищої та вищої освіти пропонують почати з 15 серпня, а також ввести заняття по суботах у теплу частину року.