Вступление-2022: десять учеников из оккупированной Донетчины сдали мультитест на 200 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Во временно оккупированной Донецкой области десять выпускников сдали Национальный мультипредметный тест по нескольким предметам на 200 баллов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, информирует УНН.
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«Десять выпускников Донбасса сдали национальный мультипредметный тест на самый высокий балл. Несмотря на весь ужас, который россияне принесли в Украину, наши дети находят в себе силы показывать замечательные результаты в образовании», - говорится в сообщении.
Детали
По словам Кириленко, всего в Донецкой области в этом году 4145 выпускников составляли НМТ, 10 из них получили 600 баллов из трех предметов, 14– 400 баллов по двум предметам, 150– 200 баллов по одному предмету.
«Российская армия крадет у детей Донбасса право на образование, уничтожая школы одна за другой, поэтому такие высокие баллы – это не только признак усердия наших школьников, но и символ сопротивления. Украина есть, пока есть украинские дети. И украинские дети в Донецкой области будут всегда», - подытожил он.
Дополнение
Учебный год 2022/2023 в заведениях профессионального высшего и высшего образования предлагают начать с 15 августа, а также ввести занятия по субботам в теплую часть года.