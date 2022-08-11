Вступление-2022: десять учеников из оккупированной Донетчины сдали мультитест на 200 баллов

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«Десять выпускников Донбасса сдали национальный мультипредметный тест на самый высокий балл. Несмотря на весь ужас, который россияне принесли в Украину, наши дети находят в себе силы показывать замечательные результаты в образовании», - говорится в сообщении.

Детали

По словам Кириленко, всего в Донецкой области в этом году 4145 выпускников составляли НМТ, 10 из них получили 600 баллов из трех предметов, 14– 400 баллов по двум предметам, 150– 200 баллов по одному предмету.

«Российская армия крадет у детей Донбасса право на образование, уничтожая школы одна за другой, поэтому такие высокие баллы – это не только признак усердия наших школьников, но и символ сопротивления. Украина есть, пока есть украинские дети. И украинские дети в Донецкой области будут всегда», - подытожил он.

Дополнение

Учебный год 2022/2023 в заведениях профессионального высшего и высшего образования предлагают начать с 15 августа, а также ввести занятия по субботам в теплую часть года.