Встигнути ще цього року: медики склали список корисних для здоров'я справ

ukru
12:30 • 7646 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

08:36 • 101621 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 102882 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 117384 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 117397 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 125266 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 170215 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268253 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262087 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255278 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.9 м/с
22 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 119321 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 104052 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 104713 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 47386 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 60348 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 101591 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 117363 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 117375 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 104697 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 119306 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 16619 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 47386 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 104620 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 65545 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 149700 перегляди
Актуальне
Встигнути ще цього року: медики склали список корисних для здоров'я справ

Встигнути ще цього року: медики склали список корисних для здоров'я справ

Київ • УНН

 • 20679 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я склали список корисних для здоров’я справ, що можна почати робити, не чекаючи Нового року. Відповідний список МОЗ опублікувало на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Так, за останній тиждень цього року можна встигнути зробити багато корисного для свого здоров’я, а саме:

  • зробіть святкове меню більш здоровим, а здорове харчування – звичкою для усієї сім'ї. Запікайте, а не смажте м’ясо. Замість кетчупу та майонезу використовуйте гірчицю в зернах, йогурт без наповнювачів тощо. Щодня споживайте овочі, бобові, фрукти, ягоди, цільні злаки, горіхи, молочні та кисломолочні продукти, рибу, м’ясо, яйця. Обмежте кількість солі, цукру і жирів;

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медики дали поради, чим замінити шкідливі солодощі у зимові свята

  • відвідайте свого лікаря та захистіть себе та свою дитину – зробіть усі необхідні щеплення. В жодному разі не займайтеся самолікуванням;
  • приділіть час фізичним вправам. Якщо не маєте часу на повноцінне тренування, намагайтеся пройти пішки принаймні частину свого шляху на роботу. Зробіть це своєю звичкою вже в цьому році;
  • почніть рятувати життя ще у цьому році – станьте донором крові. Одна донація крові може врятувати цілих три життя! Крім того, огляд перед донацією допоможе вам тримати під контролем стан власного здоров’я;
  • киньте курити. З першого дня відмови від сигарет ваш організм почне відновлюватися, а ризики виникнення, зокрема серцево-судинних захворювань, зменшуватися;
  • спіть достатньо – щонайменше 7 годин. Це допоможе уникнути діабету, серцево-судинних захворювань, інсульту, збільшення ваги та ожиріння, порушення імунної системи, погіршення психічного здоров'я, депресії;
  • відмовтеся від алкоголю, адже безпечної дози алкоголю не існує. Якщо, зваживши всі негативні наслідки, ви вирішили споживати алкоголь за святковим столом, пийте додатково воду та не закусуйте без міри (це все одно не допоможе від сп’яніння).

Нагадаємо, УНН підготували список справ, якими можна зайнятися взимку як до Нового року, так і після нього.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$234.80
Brent
$71.75
Bitcoin
$83,448.80
S&P 500
$5,605.90
Газ TTF
$42.95
Золото
$3,010.70
Ethereum
$1,946.01