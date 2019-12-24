Встигнути ще цього року: медики склали список корисних для здоров'я справ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я склали список корисних для здоров’я справ, що можна почати робити, не чекаючи Нового року. Відповідний список МОЗ опублікувало на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, за останній тиждень цього року можна встигнути зробити багато корисного для свого здоров’я, а саме:
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- зробіть святкове меню більш здоровим, а здорове харчування – звичкою для усієї сім'ї. Запікайте, а не смажте м’ясо. Замість кетчупу та майонезу використовуйте гірчицю в зернах, йогурт без наповнювачів тощо. Щодня споживайте овочі, бобові, фрукти, ягоди, цільні злаки, горіхи, молочні та кисломолочні продукти, рибу, м’ясо, яйця. Обмежте кількість солі, цукру і жирів;
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- відвідайте свого лікаря та захистіть себе та свою дитину – зробіть усі необхідні щеплення. В жодному разі не займайтеся самолікуванням;
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- приділіть час фізичним вправам. Якщо не маєте часу на повноцінне тренування, намагайтеся пройти пішки принаймні частину свого шляху на роботу. Зробіть це своєю звичкою вже в цьому році;
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- почніть рятувати життя ще у цьому році – станьте донором крові. Одна донація крові може врятувати цілих три життя! Крім того, огляд перед донацією допоможе вам тримати під контролем стан власного здоров’я;
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- киньте курити. З першого дня відмови від сигарет ваш організм почне відновлюватися, а ризики виникнення, зокрема серцево-судинних захворювань, зменшуватися;
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- спіть достатньо – щонайменше 7 годин. Це допоможе уникнути діабету, серцево-судинних захворювань, інсульту, збільшення ваги та ожиріння, порушення імунної системи, погіршення психічного здоров'я, депресії;
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- відмовтеся від алкоголю, адже безпечної дози алкоголю не існує. Якщо, зваживши всі негативні наслідки, ви вирішили споживати алкоголь за святковим столом, пийте додатково воду та не закусуйте без міри (це все одно не допоможе від сп’яніння).
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Нагадаємо, УНН підготували список справ, якими можна зайнятися взимку як до Нового року, так і після нього.