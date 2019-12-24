Успеть еще в этом году: медики составили список полезных для здоровья дел
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Министерстве здравоохранения составили список полезных для здоровья дел, которые можно начать делать, не дожидаясь Нового года. Соответствующий список Минздрав опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, за последнюю неделю этого года можно успеть сделать много полезного для своего здоровья, а именно:
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- сделайте праздничное меню более здоровым, а здоровое питание - привычкой для всей семьи. Запекайте, а не жарьте мясо. Вместо кетчупа и майонеза используйте горчицу в зернах, йогурт без наполнителей и др. Ежедневно ешьте овощи, бобовые, фрукты, ягоды, цельные злаки, орехи, молочные и кисломолочные продукты, рыбу, мясо, яйца. Ограничьте количество соли, сахара и жиров
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- посетите врача и защитите себя и своего ребенка - сделайте все необходимые прививки. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением;
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- уделите время физическим упражнениям. Если нет времени на полноценную тренировку, старайтесь пройти пешком хотя бы часть своего пути на работу. Сделайте это своей привычкой уже в этом году;
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- начните спасать жизни еще в этом году - станьте донором крови. Одна донация крови может спасти целых три жизни! Кроме того, осмотр перед донацией поможет вам контролировать состояние собственного здоровья;
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- бросьте курить. С первого дня отказа от сигарет ваш организм начнет восстанавливаться, а риски возникновения, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшаться;
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- спите достаточно - не менее 7 часов. Это поможет избежать диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, увеличения веса и ожирения, нарушения иммунной системы, ухудшения психического здоровья, депрессии;
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- откажитесь от алкоголя, ведь безопасной дозы алкоголя не существует. Если, взвесив все негативные последствия, вы решили употреблять алкоголь за праздничным столом, пейте дополнительно воду или не закусывайте без меры (это все равно не поможет от опьянения).
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Напомним, УНН подготовили список дел, которыми можно заняться зимой как до Нового года, так и после него.