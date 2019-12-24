Успеть еще в этом году: медики составили список полезных для здоровья дел

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103460 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112914 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117805 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 151959 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117141 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142547 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104492 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102864 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105130 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102308 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Успеть еще в этом году: медики составили список полезных для здоровья дел

Успеть еще в этом году: медики составили список полезных для здоровья дел

Киев  •  УНН

 • 20673 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Министерстве здравоохранения составили список полезных для здоровья дел, которые можно начать делать, не дожидаясь Нового года. Соответствующий список Минздрав опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, за последнюю неделю этого года можно успеть сделать много полезного для своего здоровья, а именно:

  • сделайте праздничное меню более здоровым, а здоровое питание - привычкой для всей семьи. Запекайте, а не жарьте мясо. Вместо кетчупа и майонеза используйте горчицу в зернах, йогурт без наполнителей и др. Ежедневно ешьте овощи, бобовые, фрукты, ягоды, цельные злаки, орехи, молочные и кисломолочные продукты, рыбу, мясо, яйца. Ограничьте количество соли, сахара и жиров

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  • посетите врача и защитите себя и своего ребенка - сделайте все необходимые прививки. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением;
  • уделите время физическим упражнениям. Если нет времени на полноценную тренировку, старайтесь пройти пешком хотя бы часть своего пути на работу. Сделайте это своей привычкой уже в этом году;
  • начните спасать жизни еще в этом году - станьте донором крови. Одна донация крови может спасти целых три жизни! Кроме того, осмотр перед донацией поможет вам контролировать состояние собственного здоровья;
  • бросьте курить. С первого дня отказа от сигарет ваш организм начнет восстанавливаться, а риски возникновения, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшаться;
  • спите достаточно - не менее 7 часов. Это поможет избежать диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, увеличения веса и ожирения, нарушения иммунной системы, ухудшения психического здоровья, депрессии;
  • откажитесь от алкоголя, ведь безопасной дозы алкоголя не существует. Если, взвесив все негативные последствия, вы решили употреблять алкоголь за праздничным столом, пейте дополнительно воду или не закусывайте без меры (это все равно не поможет от опьянения).

Напомним, УНН подготовили список дел, которыми можно заняться зимой как до Нового года, так и после него.

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