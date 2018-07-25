Встановлено нові терміни розрахунків за електроенергію для населення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Відтепер українці повинні платити за електроенергію до 20 числа наступного місяця. Рахунок сплачується протягом 10 робочих днів із дня його отримання. За борги споживачів відключатимуть від електроенергії, про що постачальник має повідомити за 10 робочих днів, передає УНН з посиланням на НКРЕКП.
“Національна комісія з держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скоротила граничні терміни щомісячної оплати для клієнтів, а також умови відключення боржників”, — сказано у повідомленні.
Відтепер, оплата повинна вноситися споживачем не пізніше 20 числа наступного місяця, якщо договором не встановлено інший термін. Рахунок за послуги сплачується протягом 10 робочих днів із дня його отримання побутовим споживачем, 5-ти — непобутовим. Або в інший термін, передбачений договором, але не пізніше 20 календарних днів після закінчення розрахункового періоду.
Енергопостачальник зобов’язаний повідомити боржника про можливе відключення за 10 робочих днів. Після чого клієнту можуть відключити електропостачання. Для відновлення поставок необхідно погасити борги, а також витрати на повторне підключення.
Нові правила дійсні для всіх енергопостачальників та їх клієнтів.
Нагадаємо, НКРЕКП прийняла постанову, яка встановлює тарифи для “Київтеплоенерго” на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.