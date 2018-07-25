Установлены новые сроки расчетов за электроэнергию для населения

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Отныне украинцы должны платить за электроэнергию до 20 числа следующего месяца. Счет оплачивается в течение 10 рабочих дней со дня его получения. За долги потребителей будут отключать от электроэнергии, о чем поставщик должен сообщить за 10 рабочих дней, передает УНН со ссылкой на НКРЭКУ.

“Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сократила предельные сроки ежемесячной оплаты для клиентов, а также условия отключения должников”, — говорится в сообщении.

Отныне, оплата должна вноситься потребителем не позднее 20 числа следующего месяца, если договором не установлен иной срок. Счет за услуги оплачивается в течение 10 рабочих дней со дня его получения бытовым потребителем, 5-ти — небытовыми. Или в другой срок, предусмотренный договором, но не позднее 20 календарных дней после окончания расчетного периода.

Энергопоставщик обязан уведомить должника о возможном отключении за 10 рабочих дней. После чего клиенту могут отключить электроснабжение. Для возобновления поставок необходимо погасить долги, а также расходы на повторное подключение.

Новые правила действительны для всех энергопоставщиков и их клиентов.

Напомним, НКРЭКУ приняла постановление, которое устанавливает тарифы для “Киевтеплоэнерго” на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Украинские Национальные Новости

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