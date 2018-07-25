Установлены новые сроки расчетов за электроэнергию для населения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Отныне украинцы должны платить за электроэнергию до 20 числа следующего месяца. Счет оплачивается в течение 10 рабочих дней со дня его получения. За долги потребителей будут отключать от электроэнергии, о чем поставщик должен сообщить за 10 рабочих дней, передает УНН со ссылкой на НКРЭКУ.
“Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сократила предельные сроки ежемесячной оплаты для клиентов, а также условия отключения должников”, — говорится в сообщении.
Отныне, оплата должна вноситься потребителем не позднее 20 числа следующего месяца, если договором не установлен иной срок. Счет за услуги оплачивается в течение 10 рабочих дней со дня его получения бытовым потребителем, 5-ти — небытовыми. Или в другой срок, предусмотренный договором, но не позднее 20 календарных дней после окончания расчетного периода.
Энергопоставщик обязан уведомить должника о возможном отключении за 10 рабочих дней. После чего клиенту могут отключить электроснабжение. Для возобновления поставок необходимо погасить долги, а также расходы на повторное подключение.
Новые правила действительны для всех энергопоставщиков и их клиентов.
Напомним, НКРЭКУ приняла постановление, которое устанавливает тарифы для “Киевтеплоэнерго” на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.