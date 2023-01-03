"Встановлення прапора - це сигнал для ворога": у Силах оборони прокоментували відео про острів на Херсонщині

Цитата

"Найдостовірніша інформація - у військових, і коли ми працюємо, ми знаємо ту дозу інформації, яка може виходити у відкритий доступ. Встановлення прапора – це сигнал для ворога, що ми працюємо, що земля - наша, що це все Україна і нагадування ним про незворотність тих процесів, які ми запланували. Але говорити про звільнення ще зарано. Треба усвідомлювати, що такі проголошення можуть суттєво вплинути на розвиток подальшої ситуації військової операції", – зазначила Гуменюк.

Доповнення

У районі села Чулаківка Херсонської області знищили розташування російських окупантів з особовим складом та технікою.

Генштаб ЗСУ підтвердив вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області: втрати противника сягнули близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими.