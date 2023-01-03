"Встановлення прапора - це сигнал для ворога": у Силах оборони прокоментували відео про острів на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, коментуючи в ефірі телемарафону поширення відео з українським прапором на Великому Потьомкінському на Херсонщині, зауважила, що встановлення прапора – це сигнал для ворога, пише УНН.
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"Найдостовірніша інформація - у військових, і коли ми працюємо, ми знаємо ту дозу інформації, яка може виходити у відкритий доступ. Встановлення прапора – це сигнал для ворога, що ми працюємо, що земля - наша, що це все Україна і нагадування ним про незворотність тих процесів, які ми запланували. Але говорити про звільнення ще зарано. Треба усвідомлювати, що такі проголошення можуть суттєво вплинути на розвиток подальшої ситуації військової операції", – зазначила Гуменюк.
Доповнення
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