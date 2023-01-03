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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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"Установка флага - это сигнал для врага": в Силах обороны прокомментировали видео об острове в Херсонской области

Киев • УНН

 • 653651 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, комментируя в эфире телемарафона распространение видео с украинским флагом на Большом Потемкинском в Херсонской области, отметила, что установка флага – это сигнал для врага, пишет УНН.

"Установка флага - это сигнал для врага": в Силах обороны прокомментировали видео об острове в Херсонской области

Цитата

"Самая достоверная информация – у военных, и когда мы работаем, мы знаем ту дозу информации, которая может выходить в открытый доступ. Установка флага – это сигнал для врага, что мы работаем, что земля – наша, что это все Украина, и напоминание им о необратимости тех процессов, которые мы запланировали. Но говорить об освобождении еще рано. Надо осознавать, что такие провозглашения могут оказать существенное влияние на развитие дальнейшей ситуации военной операции", – отметила Гуменюк.

Дополнение

В районе села Чулаковка Херсонской области уничтожили расположение российских оккупантов с личным составом и техникой.

Генштаб ВСУ подтвердил огненное поражение подразделениями Сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области: потери противника достигли около 500 военнослужащих ранеными и погибшими.

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