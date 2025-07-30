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Всіх засуджених евакуювали з колонії на Запоріжжі, яку обстріляли росіяни - Галущенко

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Міністр юстиції Герман Галущенко відвідав Біленьківську виправну колонію на Запоріжжі, атаковану КАБами рф 28 липня. Усі засуджені були евакуйовані одразу після обстрілу, що вказує на цільову атаку пенітенціарної установи.

Всіх засуджених евакуювали з колонії на Запоріжжі, яку обстріляли росіяни - Галущенко

Міністр юстиції Герман Галущенко відвідав Біленьківську виправну колонію у Запорізькій області, яку армія рф атакувала КАБами 28 липня. Про це повідомляє Міністерства юстиції України, пише УНН.

Деталі

Галущенко запевнив, що всі засуджені були евакуйовані з колонії одразу після обстрілу, а характер удару свідчить про те, що ціллю була саме пенітенціарна установа.

У колонії є бомбосховища, і під час повітряних тривог засуджені туди спускаються. Але цього разу, на жаль, через характер удару скористатися укриттям було неможливо. Наразі ми вивчаємо всі обставини, включно з тим, як саме був завданий цей удар

- зазначив Герман Галущенко.

Також під час візиту до колонії було порушено питання відновлення об’єкта та розглянуто управлінські рішення щодо подальшого використання території.

Нагадаємо

Внаслідок російського авіаудару по Біленьківській виправній колонії 28 липня 2025 року загинуло 16 засуджених, 44 госпіталізовано. Зруйновано штаб, карантинну дільницю та їдальню установи.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Запорізька область
Міністерство юстиції України
Герман Галущенко