Всех осужденных эвакуировали из колонии в Запорожье, которую обстреляли россияне - Галущенко
Киев • УНН
Министр юстиции Герман Галущенко посетил Беленьковскую исправительную колонию в Запорожье, атакованную КАБами рф 28 июля. Все осужденные были эвакуированы сразу после обстрела, что указывает на целенаправленную атаку пенитенциарного учреждения.
Министр юстиции Герман Галущенко посетил Беленьковскую исправительную колонию в Запорожской области, которую армия рф атаковала КАБами 28 июля. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, пишет УНН.
Детали
Галущенко заверил, что все осужденные были эвакуированы из колонии сразу после обстрела, а характер удара свидетельствует о том, что целью было именно пенитенциарное учреждение.
В колонии есть бомбоубежища, и во время воздушных тревог осужденные туда спускаются. Но на этот раз, к сожалению, из-за характера удара воспользоваться укрытием было невозможно. Сейчас мы изучаем все обстоятельства, включая то, как именно был нанесен этот удар
Также во время визита в колонию был поднят вопрос восстановления объекта и рассмотрены управленческие решения относительно дальнейшего использования территории.
Напомним
В результате российского авиаудара по Беленьковской исправительной колонии 28 июля 2025 года погибли 16 осужденных, 44 госпитализированы. Разрушены штаб, карантинный участок и столовая учреждения.