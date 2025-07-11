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Всі учасники єдиного вступного іспиту отримали результати: дивитися можна у персональних кабінетах

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Усі учасники основних сесій ЄВІ, що проходили тестування 24-27 червня, отримали результати за шкалою 100-200 балів. Інформація доступна в персональних кабінетах, де можна сформувати екзаменаційну картку.

Всі учасники єдиного вступного іспиту отримали результати: дивитися можна у персональних кабінетах

Всі учасники основних сесійєдиного вступного іспиту (ЄВІ) станом на 11 липня отримали свої результати за шкалою 100–200 балів. Передає УНН із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти

Деталі

Сьогодні всі учасники основних сесій ЄВІ, які проходили тестування в період з 24 до 27 червня, отримали свої результати за шкалою 100–200 балів. Відповідну інформацію розміщено в їхніх кабінетах учасників вступних випробувань. 

- інформує центр.

Пояснення

  • у відповідній вкладці вже доступна опція формування екзаменаційної картки;
    • картка потрібна потенційним магістрам для вступу до закладів вищої освіти України;
      • учасники мають змогу також завантажити Картку результатів кожного блоку ЄВІ.

        У цій картці зазначено, під яким номером учасник виконував кожне завдання, відповідний номер завдання в системі УЦОЯО

        - пише УЦОЯО. 

        Нагадування

        Після завершення роботи над всіма завданнями ЄВІ на платформі тестування учасники мали змогу побачити кількість наданих ними відповідей і кількість тестових балів. Тобто те, що нарахувала платформа після автоматизованого накладання ключів відповідей на збережені ними відповіді за кожен блок ЄВІ.

        Нарахування тестових балів за виконання завдань блоків ЄВІ – тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника) – було здійснено відповідно до затверджених схем.

        Результати ЄВІ за шкалою 100–200 отримано шляхом переведення тестових балів до цієї шкали відповідно до таблиць № 17 та № 18 додатка 5 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році.

        УНН раніше передавав: у 2025 році, як і зазвичай, для вступу для здобуття ступеня магістра на будь-яку спеціальність необхідно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ). Це стосується усіх форм навчання – очної та заочної, бюджетної і контрактної

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

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