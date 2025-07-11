Все участники единого вступительного экзамена получили результаты: смотреть можно в персональных кабинетах

Все участники основных сессий единого вступительного экзамена (ЕВЭ) по состоянию на 11 июля получили свои результаты по шкале 100–200 баллов. Передает УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Детали

Сегодня все участники основных сессий ЕВЭ, проходившие тестирование в период с 24 по 27 июня, получили свои результаты по шкале 100–200 баллов. Соответствующая информация размещена в их кабинетах участников вступительных испытаний. - информирует центр.

Пояснение

в соответствующей вкладке уже доступна опция формирования экзаменационной карточки;

карточка нужна потенциальным магистрам для поступления в учреждения высшего образования Украины;

участники могут также загрузить Карточку результатов каждого блока ЕВЭ.

В этой карточке указано, под каким номером участник выполнял каждое задание, соответствующий номер задания в системе УЦОКО - пишет УЦОКО.

Напоминание

После завершения работы над всеми заданиями ЕВЭ на платформе тестирования участники могли увидеть количество предоставленных ими ответов и количество тестовых баллов. То есть то, что начислила платформа после автоматизированного наложения ключей ответов на сохраненные ими ответы за каждый блок ЕВЭ.

Начисление тестовых баллов за выполнение заданий блоков ЕВЭ – теста общей учебной компетентности (ТОУК) и теста по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому на выбор поступающего) – было осуществлено в соответствии с утвержденными схемами.

Результаты ЕВЭ по шкале 100–200 получены путем перевода тестовых баллов в эту шкалу в соответствии с таблицами № 17 и № 18 приложения 5 Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году.

УНН ранее передавал: в 2025 году, как и обычно, для поступления для получения степени магистра по любой специальности необходимо сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ). Это касается всех форм обучения – очной и заочной, бюджетной и контрактной