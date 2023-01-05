“Всі потреби, які нам подає Генштаб — ми закриваємо”: міністр оборони про потреби у волонтерській допомозі для армії

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“Неповинні збирати, тому якщо і збирають, то це хтось когось дурить. Ми забезпечили повністю ЗСУ. повністю забезпечені зимовим та літнім одягом, близько 200 000 резервних бронежилетів лежить на складах, 150 000 резервних шоломів”, — розповів міністр.

За словами Резнікова, завдяки волонтерам дійсно закривалися першотижневі, навіть місячні потреби.

“Вони більш гнучкі, я їм за це дуже вдячний. Але сьогодні волонтери можуть свою активність переносити на ті речі, які потребують для нас більше часу, тому що є бюджетні обмеження. Не вистачає грошей на цю війну. Тому коли ми воюємо спільнокоштом, то це я дуже підтримую та аплодую всім волонтерським організаціям за будь-який їх вклад. Великим, маленьким — всім організаціям. Бо підвезти смачне молоко чи партію безпілотників на лінію фронту — однаково важливо для наших військових. Але щодо забезпечення по харчуванню, одягом — проблем жодних немає. Всі потреби, які нам подає Генштаб — ми закриваємо”, — пояснив міністр.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков у цьому ж інтервʼю зазначив, що повномасштабне вторгнення змусило спростити деякі процедури щодо роботи вітчизняного військово промислового комплексу. Україна і надалі планує розвивати дану галузь та виготовляти все, від снарядів до літаків.