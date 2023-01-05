"Все потребности, которые нам представляет Генштаб - мы закрываем": министр обороны о потребностях волонтерской помощи для армии

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“Не должны собирать, поэтому если и собирают, то это кто-то кого-то обманывает. Мы обеспечили полностью ВСУ. Полностью обеспечены зимней и летней одеждой, около 200 000 резервных бронежилетов лежит на складах, 150 000 резервных шлемов”, — рассказал министр.

По словам Резникова, благодаря волонтерам действительно закрывались первонедельные, даже месячные потребности.

“Они более гибки, я им за это очень благодарен. Но сегодня волонтеры могут свою активность переносить на те вещи, которые требуют для нас больше времени, потому что есть бюджетные ограничения. Не хватает денег на эту войну. Поэтому когда мы воюем сообща, то это я очень поддерживаю и аплодирую всем волонтерским организациям за любой их вклад. Большим, маленьким — всем организациям. Ибо подвезти вкусное молоко или партию беспилотников на линию фронта — одинаково важно для наших военных. Но по обеспечению по питанию, одеждой — проблем никаких нет. Все потребности, которые нам представляет Генштаб — мы закрываем”, — объяснил министр.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников в этом же интервью отметил, что полномасштабное вторжение заставило упростить некоторые процедуры работы отечественного военно-промышленного комплекса. Украина и в дальнейшем планирует развивать данную отрасль и производить все, от снарядов до самолетов.