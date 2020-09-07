Всі артисти на попурі до Дня Незалежності виступали безплатно – ОПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Офісі президента повідомили, що всі артисти та музиканти, які взяли участь у фінальному номері “Музична історія Незалежності”, відгукнулися на запрошення організаторів і брали участь в урочистостях на безоплатній основі. Про це в ОПУ повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода, передає УНН.
“Основний сценарій офіційних заходів був розроблений і реалізований працівниками Офісу президента України, зокрема, працівниками Директорату з питань інформаційної політики, Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики, Директорату з питань регіональної політики та децентралізації”, — йдеться у відповіді на запит.
Зазначається, що режисером 17-хвилинного попурі стала українська режисерка Катерина Царик.
“Музичний „мешап“ та аранжування здійснив талановитий український музикант і виконавець MONATIK. Вони також надавали послуги на безоплатній основі”, — додали в Офісі президента.
Відсутність зазначення імен авторів і джерел запозичення під час трансляції попурі була пов’язана із певними технічними обмеженнями телевізійного мовлення, йдеться в листі.
“Водночас повідомляємо, що повна версія цього номеру із зазначенням імен авторів була оприлюднена на офіційних ресурсах Офісу Президента України”, — зазначають у відомстві.
Як зазначає служба, в той же час, за півтора тижні після свята представники культурної сфери вийшли на протест під Кабмін проти карантинних обмежень, які унеможливлюють доходи шоу-бізнесу.
На чолі протесту виступила співачка Оля Полякова, яка брала участь і в шоу-попурі під час офіційної частини святкування Дня Незалежності України, за повідомленням Офісу президента — на безоплатній основі.
Як повідомляв УНН, у Львові до Дня Незалежності України відбувся Марш нескорених.