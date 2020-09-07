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Всі артисти на попурі до Дня Незалежності виступали безплатно – ОПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Офісі президента повідомили, що всі артисти та музиканти, які взяли участь у фінальному номері “Музична історія Незалежності”, відгукнулися на запрошення організаторів і брали участь в урочистостях на безоплатній основі. Про це в ОПУ повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода, передає УНН.

Всі артисти на попурі до Дня Незалежності виступали безплатно – ОПУ

“Основний сценарій офіційних заходів був розроблений і реалізований працівниками Офісу президента України, зокрема, працівниками Директорату з питань інформаційної політики, Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики, Директорату з питань регіональної політики та децентралізації”, — йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що режисером 17-хвилинного попурі стала українська режисерка Катерина Царик.

“Музичний „мешап“ та аранжування здійснив талановитий український музикант і виконавець MONATIK. Вони також надавали послуги на безоплатній основі”, — додали в Офісі президента.

Відсутність зазначення імен авторів і джерел запозичення під час трансляції попурі була пов’язана із певними технічними обмеженнями телевізійного мовлення, йдеться в листі.

“Водночас повідомляємо, що повна версія цього номеру із зазначенням імен авторів була оприлюднена на офіційних ресурсах Офісу Президента України”, — зазначають у відомстві.

Як зазначає служба, в той же час, за півтора тижні після свята представники культурної сфери вийшли на протест під Кабмін проти карантинних обмежень, які унеможливлюють доходи шоу-бізнесу.

На чолі протесту виступила співачка Оля Полякова, яка брала участь і в шоу-попурі під час офіційної частини святкування Дня Незалежності України, за повідомленням Офісу президента — на безоплатній основі.

Як повідомляв УНН, у Львові до Дня Незалежності України відбувся Марш нескорених.

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