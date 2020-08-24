У Львові до Дня Незалежності відбувся Марш нескорених

“Сьогодні, в День Незалежності України, у Львові відбувся Марш Нескорених, метою якого було вшанувати пам'ять загиблих Героїв та морально підтримати українських воїнів — тих, хто воює, і тих, хто поранений. Марш пройшов від Личаківського кладовища (через Військовий госпіталь на вулиці Личаківській) до Гарнізонного храму і зупинкою на коротке Віче біля пам’ятника Тарасу Шевченку”, - йдеться у повідомленні.

За словами ініціатора маршу Артура Кирєєва, цей марш проходить у Львові вдруге, і має бути така традиція.

Нагадаємо, у 2019 році у День Незалежності у Львові вперше провели Марш нескорених.