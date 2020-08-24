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Во Львове ко Дню Независимости состоялся Марш непокоренных

Киев • УНН

 • 13807 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Во Львове ко Дню Независимости Украины состоялся Марш непокоренных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Во Львове ко Дню Независимости состоялся Марш непокоренных

"Сегодня, в День Независимости Украины, во Львове состоялся Марш Непокоренных, целью которого было почтить память погибших Героев и морально поддержать украинских воинов - тех, кто воюет, и тех, кто ранен. Марш прошел от Лычаковского кладбища (через Военный госпиталь на улице Лычаковской) до Гарнизонного храма и с остановкой на короткое Вече возле памятника Тарасу Шевченко", - говорится в сообщении.

По словам инициатора марша Артура Киреева, этот марш проходит во второй раз, и должна быть такая традиция.

Напомним, в 2019 году в День Независимости во Львове впервые провели Марш непокоренных.

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