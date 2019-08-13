У День незалежності у Львові проведуть Марш нескорених
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У День незалежності, 24 серпня, у Львові проведуть загальноміський Марш нескорених, щоб вшанувати пам'ять загиблих Героїв та морально підтримати українських воїнів — тих, хто воює, і тих, хто поранений, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Марш пройде від Личаківського кладовища (через Військовий госпіталь на вул. Личаківській) до Гарнізонного храму. Початок — о 09.00 год.
Ідею провести марш запропонував ветеран 93-ї механізованої бригади ʺХолодний Ярʺ Артур Кирєєв під час сесії міської ради 1 серпня. Мерія підтримала ідею й запропонувала створити робочу групу, яка долучиться до організації маршу.
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Так, о 09.00 год. учасники зустрічаються на Личаківському кладовищі. Там вшанують загиблих Героїв за волю й незалежність України. Опісля вирушать до Військового госпіталю, що на вул. Личаківській, 26. В госпіталі проведуть тематичний флешмоб для підтримки воїнів, а також принесуть пораненим бійцям смаколиків. Відтак, вирушать до Гарнізонного храму, що на вул. Театральній, 11. Там отці служитимуть Службу за здоров’я усіх захисників України, тож усі долучаться до спільної молитви.
Учасники ходи нестимуть плакати із зображенням Героїв Небесної Сотні, світлини бійців, які захищають Україну, а також світлини поранених і загиблих бійців.