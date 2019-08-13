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В День независимости во Львове проведут Марш непокоренных

В День независимости во Львове проведут Марш непокоренных

Киев  •  УНН

 • 9198 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В День независимости, 24 августа, во Львове проведут общегородской Марш непокоренных, чтобы почтить память погибших Героев и морально поддержать украинских воинов - тех, кто воюет, и тех, кто ранен, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Марш пройдет от Лычаковского кладбища (через Военный госпиталь на ул. Лычаковской) до Гарнизонного храма. Начало - в 09.00.

Идею провести марш предложил ветеран 93-й механизированной бригады "Холодний Яр" Артур Киреев во время сессии городского совета 1 августа. Мэрия поддержала идею и предложила создать рабочую группу, которая присоединится к организации марша.

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Так, в 09.00. участники встречаются на Лычаковском кладбище. Там почтят погибших Героев за свободу и независимость Украины. После отправятся в Военный госпиталь на ул. Лычаковской, 26. В госпитале проведут тематический флешмоб для поддержки воинов, а также принесут раненым бойцам вкусностей. Поэтому, отправятся в Гарнизонный храм на ул. Театральной, 11. Там отцы будут служить Службу за здоровье всех защитников Украины, поэтому все присоединятся к общей молитве.

Участники шествия будут нести плакаты с изображением Героев Небесной Сотни, фотографии бойцов, которые защищают Украину, а также фотографии раненых и погибших бойцов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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