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Вшанувати річницю Євромайдану у Києві зібралось менше 50 осіб

Київ • УНН

 • 19493 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. В Києві 21 листопада відзначили День Гідності та Свободи на честь початку двох революцій, та вшанували Героїв Небесної сотні поминальним молебнем та покладання квітів. Про це повідомляє УНН.

Сьогодні в Києві відзначили початок двох українських революцій: початок Помаранчевої революція 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Ввечері на майдані Незалежності вшанувати річницю зібралось приблизно 50 осіб.

Заходи до Дня Гідності та Свободи у Києві проходять із самого ранку. Наприклад, зранку, о 10:00, Героїв Небесної сотні вшанували поминальним молебнем та покладанням квітів на алеї Героїв Небесної сотні.

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У Будинку профспілок відкрилась виставка періоду Євромайдану, на якій продемонстрували експозицію "Назустріч свободі".

Днем пройшла акція "Пам'ятаємо", під час якої центром Києва пройшли студенти до меморіалу Героям Небесної сотні. 

Посеред дня керівники країни вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні. На поминальному заході були присутні Президент України Петро Порошенко, Голова Верховної Ради Андрій Парубій та Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Окрім того, з Днем Гідності та Свободи українців привітав міський голова столиці Віталій Кличко.

Як повідомляв УНН, ГП України на брифінгу заявила, що у справах щодо злочинів проти активістів Майдану налічується дев'ять виправдувальних вироків.

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