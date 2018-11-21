Україна і ЄС близькі як ніколи завдяки учасникам Революції гідності - Ган
Київ • УНН
КИЇВ. 121 листопада. УНН. Україна та Європейський Союз наблизились одне до одного як ніколи завдяки людям, які розпочали Революцію гідності. Про це сьогодні заявив єврокомісар добросусідства Йоганнес Ган у своєму Twitter, передає УНН.
“Всього десять днів тому я здійснив візит до Києва та вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні. Вони віддали своє життя за такі цінності, як свобода, справедливість і відкрите суспільство”, — написав Ган з нагоди 5-ї річниці Майдану.
За його словами, з того часу Україною було досягнуто значного прогресу.
“Україна та ЄС перебувають так близько, як ніколи завдяки сміливості тих, хто почав Революцію гідності 5 років тому”, — підкреслив він.
Нагадаємо, Єврокомісар Йоганнес Ган на початку листопада відвідав Київ задля обговорення прогресу у реформах і підтвердження міцної підтримки громадянського суспільства Євросоюзом.