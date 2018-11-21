Україна і ЄС близькі як ніколи завдяки учасникам Революції гідності - Ган

КИЇВ. 121 листопада. УНН. Україна та Європейський Союз наблизились одне до одного як ніколи завдяки людям, які розпочали Революцію гідності. Про це сьогодні заявив єврокомісар добросусідства Йоганнес Ган у своєму Twitter, передає УНН.