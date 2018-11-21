Украина и ЕС близки как никогда благодаря участникам Революции достоинства - Хан
Киев • УНН
КИЕВ. 121 ноября. УНН. Украина и Европейский Союз близки друг к другу как никогда благодаря людям, которые начали Революцию достоинства. Об этом сегодня заявил еврокомиссар добрососедства Йоханнес Хан в своем Twitter, передает УНН.
"Всего десять дней назад я совершил визит в Киев и почтил память Героев Небесной Сотни. Они отдали свою жизнь за такие ценности, как свобода, справедливость и открытое общество", - написал Хан по случаю 5-й годовщины Майдана.
По его словам, с тех пор Украина достигла значительного прогресса.
"Украина и ЕС находятся так близко, как никогда благодаря смелости тех, кто начал Революцию достоинства 5 лет назад", - подчеркнул он.
Напомним, Еврокомиссар Йоханнес Хан в начале ноября посетил Киев для обсуждения прогресса в реформах и подтверждение прочной поддержки гражданского общества Евросоюзом.