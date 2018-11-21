Почтить годовщину Евромайдана в Киеве пришло меньше 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве 21 ноября отметили День Достоинства и Свободы в честь начала двух революций, и почтили Героев Небесной сотни поминальным молебном и возложение цветов. Об этом сообщает УНН.
Сегодня в Киеве отмечают начало двух украинских революций: начало Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.
Мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы в Киеве проходят с самого утра. Например, утром, в 10:00, Героев Небесной сотни почтили поминальным молебном и возложением цветов на аллее Героев Небесной сотни.
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В Доме профсоюзов открылась выставка периода Евромайдана, на которой продемонстрировали экспозицию “Навстречу свободе”.
Днем прошла акция “Помним”, во время которой в центре Киева прошли студенты к мемориалу Героям Небесной сотни.
Посреди дня руководители страны почтили память Героев Небесной сотни. На поминальном мероприятии присутствовали Президент Украины Петр Порошенко, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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Кроме того, с Днем Достоинства и Свободы украинскцев поздравил мэр столицы Виталий Кличко.
Как сообщал УНН, ГП Украины на брифинге заявила, что по делам о преступлениях против активистов Майдана насчитывается девять оправдательных приговоров.