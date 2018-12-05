Всесвітній день волонтера відзначають сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міжнародний день добровольців, запропонований Генеральною асамблеєю ООН, відзначається щорічно 5 грудня. Цей день дає можливість добровольцям і різним організаціям відзначити свою роботу, поділитися своїми цінностями і розповісти про себе, передає УНН з посиланням на дані ООН.
За даними ООН, тема цього дня у 2018 році: "Добровольці беруть участь у побудові стійких громад".
Тема дня присвячена ролі добровольців у зміцненні громад на місцях перед лицем стихійних лих, економічних спадів і політичних потрясінь. Головний захід у межах відзначення дня, що пройде 5 грудня, буде сконцентровано навколо роботи добровольців у цій області.
Як відзначили в прес-службі Верховної Ради, Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку - Всесвітній день волонтера.
"Українські волонтери. Це люди, які першими стали разом з воїнами на захист рідної землі, на захист тих, кому потрібна була допомога. Вони не втрачали часу і не питали, що і де треба робити", - відзначили у парламенті.