Всемирный день волонтера отмечают сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Международный день добровольцев, предложенный Генеральной ассамблеей ООН, празднуется ежегодно 5 декабря. Этот день дает возможность добровольцам и различным организациям отпраздновать свою работу, поделиться своими ценностями и рассказать о себе, передает УНН со ссылкой на данные ООН.
По данным ООН, тема этого дня в 2018 году: "Добровольцы участвуют в построении устойчивых общин".
Тема дня посвящена роли добровольцев в укреплении общин на местах перед лицом стихийных бедствий, экономических спадов и политических потрясений. Главное мероприятие в рамках празднования дня, которое пройдет 5 декабря, будет сконцентрировано вокруг работы добровольцев в этой области.
Как отметили в пресс-службе Верховной Рады, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития - Всемирный день волонтера.
"Украинские волонтеры. Это люди, которые первыми стали вместе с воинами на защиту родной земли, на защиту тех, кому нужна была помощь. Они не теряли времени и не спрашивали, что и где надо делать", - отметили в парламенте.