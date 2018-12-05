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Всемирный день волонтера отмечают сегодня

Киев • УНН

 • 10377 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Международный день добровольцев, предложенный Генеральной ассамблеей ООН, празднуется ежегодно 5 декабря. Этот день дает возможность добровольцам и различным организациям отпраздновать свою работу, поделиться своими ценностями и рассказать о себе, передает УНН со ссылкой на данные ООН.

Всемирный день волонтера отмечают сегодня

По данным ООН, тема этого дня в 2018 году: "Добровольцы участвуют в построении устойчивых общин".

Тема дня посвящена роли добровольцев в укреплении общин на местах перед лицом стихийных бедствий, экономических спадов и политических потрясений. Главное мероприятие в рамках празднования дня, которое пройдет 5 декабря, будет сконцентрировано вокруг работы добровольцев в этой области.

Как отметили в пресс-службе Верховной Рады, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития - Всемирный день волонтера.

"Украинские волонтеры. Это люди, которые первыми стали вместе с воинами на защиту родной земли, на защиту тех, кому нужна была помощь. Они не теряли времени и не спрашивали, что и где надо делать", - отметили в парламенте.

Украинские Национальные Новости

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