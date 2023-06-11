Всесвітній день боротьби з дитячою працею та День супермена. Що ще відзначають 12 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Сьогодні, 12 червня, відзначається Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Був започаткований Міжнародною організацією праці у 1997 році. З 2002 року відзначається під егідою ООН, пише УНН.
За даними Міжнародної організації праці, лише в країнах, що розвиваються, близько 250 мільйонів дітей віком від 5 до 14 років змушені працювати. Близько половини цих дітей працюють у жахливих умовах повний робочий день.
153 мільйони з них живуть в Азії, 80 мільйонів - в Африці, 17 мільйонів – в країнах Латинської Америки.
12 червня далекого 1933 року художник Джо Шустер та сценарист Джеррі Сігел вигадали та створили образ Супермена – героя багатьох коміксів, мультфільмів, кінофільмів, серіалів. Тепер 12 червня вважається його днем народження.
В Україні за давньою традицією 12 червня називають «Зміїним святом». Вважається, що саме цього дня змії покидають свої гнізда у пошуку партнерів для спарювання. І через це стають занадто агресивними.
Також в Україні сьогодні професійне свято працівників Фондового ринку. Був запроваджений у 2008 році.
Ще 12 червня можна відзначити День червоної троянди, Міжнародний день дубляжу та День фалафелю – давньої страви з Близького Сходу у вигляді смажених кульок з бобових, що посипані різноманітними прянощами.
За православним календарем сьогодні починається Петрівській піст. А ще 12 червня День пам’яті преподобного ігумена Ісаакія Далматського.
Ісаакій жив у IV столітті у Сирії та вів аскетичний спосіб життя. У той час імператор Валент, який розпочав гоніння на християн, збирався на битву з готами.
Ісаакій вирушив до Константинополя і попросив імператора відкрити храми для християн, і тоді з Божою поміччю він виграє битву Валент не послухав Ісаакія. Битва була програна, Валент загинув.
Після цього Ісаакія почали вважати за пророка, на його честь на околицях Константинополя була влаштована обитель.
Помер Ісаакій у похилому віці.
Іменини 12 червня святкують Ісаак, Ян, Василь, Антоніна.