Всемирный день борьбы с детским трудом и День супермена. Что еще отмечают 12 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Сегодня, 12 июня, отмечается Всемирный день борьбы с детским трудом. Был основан Международной организацией труда в 1997 году. С 2002 года отмечается под эгидой ООН, пишет УНН.
По данным Международной организации труда, только в развивающихся странах около 250 миллионов детей в возрасте от 5 до 14 лет вынуждены работать. Около половины этих детей работают в ужасных условиях полный рабочий день.
153 миллиона из них живут в Азии, 80 миллионов - в Африке, 17 миллионов – в странах Латинской Америки.
12 июня в далеком 1933 года художник Джо Шустер и сценарист Джерри Сигел придумали и создали образ Супермена – героя многих комиксов, мультфильмов, кинофильмов, сериалов. Теперь 12 июня считается его днем рождения.
В Украине по давней традиции 12 июня называют «Змеиным праздником». Считается, что именно в этот день змеи покидают свои гнезда в поиске партнеров для спаривания. И из-за этого становятся слишком агрессивными.
Также в Украине сегодня профессиональный праздник работников Фондового рынка. Был введен в 2008 году.
Еще 12 июня можно отметить День красной розы, Международный день дубляжа и День фалафеля – древнего блюда с Ближнего Востока в виде жареных шариков из бобовых, посыпанных различными пряностями.
По православному календарю сегодня начинается Петровский пост. А еще 12 июня День памяти преподобного игумена Исаакия Далматского.
Исаакий жил в IV веке в Сирии и вел аскетический образ жизни. В то время император Валент, начавший гонения на христиан, собирался на битву с готами.
Исаакий отправился в Константинополь и попросил императора открыть храмы для христиан, и тогда с Божьей помощью он выиграет битву Валент не послушал Исаакия. Битва была проиграна, Валент погиб.
После этого Исаакия начали считать за пророка, в его честь в окрестностях Константинополя была устроена обитель.
Умер Исаакий в преклонном возрасте.
Именины 12 июня празднуют Исаак, Ян, Василий, Антонина.