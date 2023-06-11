Всемирный день борьбы с детским трудом и День супермена. Что еще отмечают 12 июня

По данным Международной организации труда, только в развивающихся странах около 250 миллионов детей в возрасте от 5 до 14 лет вынуждены работать. Около половины этих детей работают в ужасных условиях полный рабочий день.

153 миллиона из них живут в Азии, 80 миллионов - в Африке, 17 миллионов – в странах Латинской Америки.

12 июня в далеком 1933 года художник Джо Шустер и сценарист Джерри Сигел придумали и создали образ Супермена – героя многих комиксов, мультфильмов, кинофильмов, сериалов. Теперь 12 июня считается его днем рождения.

В Украине по давней традиции 12 июня называют «Змеиным праздником». Считается, что именно в этот день змеи покидают свои гнезда в поиске партнеров для спаривания. И из-за этого становятся слишком агрессивными.

Также в Украине сегодня профессиональный праздник работников Фондового рынка. Был введен в 2008 году.

Еще 12 июня можно отметить День красной розы, Международный день дубляжа и День фалафеля – древнего блюда с Ближнего Востока в виде жареных шариков из бобовых, посыпанных различными пряностями.

По православному календарю сегодня начинается Петровский пост. А еще 12 июня День памяти преподобного игумена Исаакия Далматского.

Исаакий жил в IV веке в Сирии и вел аскетический образ жизни. В то время император Валент, начавший гонения на христиан, собирался на битву с готами.

Исаакий отправился в Константинополь и попросил императора открыть храмы для христиан, и тогда с Божьей помощью он выиграет битву Валент не послушал Исаакия. Битва была проиграна, Валент погиб.

После этого Исаакия начали считать за пророка, в его честь в окрестностях Константинополя была устроена обитель.

Умер Исаакий в преклонном возрасте.

Именины 12 июня празднуют Исаак, Ян, Василий, Антонина.