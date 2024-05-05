Вселенський Патріарх закликав Україну та росію провести обмін полоненими у форматі "всіх на всіх"
Київ • УНН
Вселенський Патріарх Варфоломій закликав Росію обмінятися полоненими з Україною за принципом "всіх на всіх" під час свого великоднього звернення, підтримавши ініціативу "Наш вихід" щодо масштабного обміну полоненими між двома країнами.
Вселенський Патріарх Варфоломій у Великодньому зверненні закликав росію до обміну полоненими з Україною за принципом "всіх на всіх". Про це пише УНН з посиланням на службу Патріарха в соборі святого Георгія в Фенері.
Деталі
Він наголосив, на важливості досягнення миру в Україні та на Близькому Сході "на основі справедливого врегулювання та солідарності".
Ми підтримуємо ініціативу "Наш выход" (російський рух з пошуку військових армії рф - ред.) щодо обміну військових між росією та Україною з нагоди великого свята Великодня. Це було б дуже конкретним виявом сили Воскресіння Господнього
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що масштабний обмін полоненими з росією у форматі "всіх на всіх" може відбутися лише через мирний саміт, який він сподівається провести раніше, до закінчення війни.
Нагадаємо
Папа Римський у своєму Великодньому посланні теж закликав росію та Україну провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".