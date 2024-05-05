Вселенский Патриарх призвал Украину и Россию провести обмен пленными в формате "всех на всех"

Вселенский Патриарх Варфоломей в Пасхальном обращении призвал Россию к обмену пленными с Украиной по принципу "всех на всех". Об этом пишет УНН со ссылкой на службу Патриарха в соборе святого Георгия в Фенере.

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Он отметил важность достижения мира в Украине и на Ближнем Востоке "на основе справедливого урегулирования и солидарности".

Мы поддерживаем инициативу "Наш выход" (российское движение по поиску военных армии рф - ред.) по обмену военных между Россией и Украиной по случаю великого праздника Пасхи. Это было бы очень конкретным проявлением силы Воскресения Господня - говорится в заявлении Вселенского Патриарха Варфоломея.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабный обмен пленными с Россией в формате "всех на всех" может состояться только через мирный саммит, который он надеется провести раньше, до окончания войны.

Напомним

Папа Римский в своем Пасхальном послании тоже призвал Россию и Украину провести обмен пленными по формуле "всех на всех".