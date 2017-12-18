ВРП відсторонила суддю з Донеччини, який підозрюється у хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від виконання службових обов язків суддю Дружкіського міського суду Донецької області Геннадія Молібогу, якого Національне антикорупційне бюро підозрює в хабарництві. Про це повідомляє прес-служба ВРП, передає УНН.
“Вища рада правосуддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши доповідача, представника Генеральної прокуратури, відповідача, ухвалила клопотання заступника Генерального прокурора — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. задовольнити частково, тимчасово, до 15 лютого 2018 року, відсторонити суддю Дружківського міського суду Донецької області Молібогу Геннадія Вікторовича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Донецькій області детективи НАБУ затримали на хабарі одного із міських суддів.