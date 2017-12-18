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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 52267 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 31592 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 104225 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105898 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 122480 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104625 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106776 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112969 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117312 просмотра

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ВРП отстранила судью из Донецкой области, который подозревается во взяточничестве

ВРП отстранила судью из Донецкой области, который подозревается во взяточничестве

Киев  •  УНН

 • 5935 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Высший совет правосудия временно отстранил от исполнения служебных обязанностей судью Дружкиського городского суда Донецкой области Геннадия Молибог, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ, передает УНН.

"Высший совет правосудия, исследовав ходатайство и приложенные к нему документы, заслушав докладчика, представителя Генеральной прокуратуры, ответчика, приняла ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Н.И. удовлетворить частично, временно, до 15 февраля 2018 года, отстранить судью Дружковского городского суда Донецкой области Молибог Геннадия Викторовича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области детективы НАБУ задержали на взятке одного из городских судей.

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