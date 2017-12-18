ВРП отстранила судью из Донецкой области, который подозревается во взяточничестве

"Высший совет правосудия, исследовав ходатайство и приложенные к нему документы, заслушав докладчика, представителя Генеральной прокуратуры, ответчика, приняла ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Н.И. удовлетворить частично, временно, до 15 февраля 2018 года, отстранить судью Дружковского городского суда Донецкой области Молибог Геннадия Викторовича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области детективы НАБУ задержали на взятке одного из городских судей.