ВРП отстранила судью из Донецкой области, который подозревается во взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Высший совет правосудия временно отстранил от исполнения служебных обязанностей судью Дружкиського городского суда Донецкой области Геннадия Молибог, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ, передает УНН.
"Высший совет правосудия, исследовав ходатайство и приложенные к нему документы, заслушав докладчика, представителя Генеральной прокуратуры, ответчика, приняла ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Н.И. удовлетворить частично, временно, до 15 февраля 2018 года, отстранить судью Дружковского городского суда Донецкой области Молибог Геннадия Викторовича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Напомним, в Донецкой области детективы НАБУ задержали на взятке одного из городских судей.