ВРП продовжила відсторонення обвинуваченому у збитті нацгвардійця судді Тандиру

Цитата

"Сьогодні, 29 серпня 2023 року, Вища рада правосуддя вирішила тимчасово відсторонити від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як указано, рішення ухвалено за результатом розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора.

Тандир, зазначили у ВРП, підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Доповнення

27 травня ВРП, як повідомляється, надала згоду на утримання під вартою судді Олексія Тандира, 2 червня цього року тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя до 25 липня 2023 року, а 18 липня 2023 року продовжила відсторонення до 26 серпня 2023 року на час досудового розслідування.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 9 вересня 2023 року.

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови районного суду Київщини за фактом ДТП. Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні передано до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті, зазначили у ВРП.