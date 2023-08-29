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ВСП продлил отстранение обвиняемому в сбитии нацгвардейца судье Тандыру

ВСП продлил отстранение обвиняемому в сбитии нацгвардейца судье Тандыру

Киев • УНН

 • 476705 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Высший совет правосудия продлил временное отстранение от правосудия судьи Алексею Тандыру, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, в котором погиб нацгвардеец, сообщили во вторник в ВСП, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня, 29 августа 2023 года, Высший совет правосудия решил временно отстранить от правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства по обвинению в совершении уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора.

Тандыр, отметили в ВСП, подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть потерпевшего.

Дополнение

27 мая ВСП, как сообщается, дал согласие на содержание под стражей судьи Алексея Тандыра, 2 июня этого года временно отстранил судью от правосудия до 25 июля 2023 года, а 18 июля 2023 года продлил отстранение до 26 августа 2023 года на время досудебного расследования.

Постановлением Печерского районного суда города Киева мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 9 сентября 2023 года.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя районного суда Киевской области по факту ДТП. Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве передан в Святошинский районный суд города Киева для рассмотрения по существу, отметили в ВСП.

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