ВСП продлил отстранение обвиняемому в сбитии нацгвардейца судье Тандыру
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Высший совет правосудия продлил временное отстранение от правосудия судьи Алексею Тандыру, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, в котором погиб нацгвардеец, сообщили во вторник в ВСП, пишет УНН.
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"Сегодня, 29 августа 2023 года, Высший совет правосудия решил временно отстранить от правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства по обвинению в совершении уголовного преступления", - говорится в сообщении.
Детали
Как указано, решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора.
Тандыр, отметили в ВСП, подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть потерпевшего.
Дополнение
27 мая ВСП, как сообщается, дал согласие на содержание под стражей судьи Алексея Тандыра, 2 июня этого года временно отстранил судью от правосудия до 25 июля 2023 года, а 18 июля 2023 года продлил отстранение до 26 августа 2023 года на время досудебного расследования.
Постановлением Печерского районного суда города Киева мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 9 сентября 2023 года.
Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя районного суда Киевской области по факту ДТП. Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве передан в Святошинский районный суд города Киева для рассмотрения по существу, отметили в ВСП.