ВР вирішила працювати до завершення розгляду проекту Бюджету-2018

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховна Рада продовжила сьогоднішню роботу до завершення розгляду проекту Державного бюджету на 2018 рік. За відповідне рішення проголосували 246 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Розгляд питання Бюджету-2018 орієнтовно має розпочатися о 16:00.

Нагадаємо, у БПП анонсували ухвалення Бюджету-2018 після опівночі

Як повідомляв УННна фракції БПП Президент обговорював з нардепами виключно питання Бюджету.

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