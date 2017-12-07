ВР вирішила працювати до завершення розгляду проекту Бюджету-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховна Рада продовжила сьогоднішню роботу до завершення розгляду проекту Державного бюджету на 2018 рік. За відповідне рішення проголосували 246 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Розгляд питання Бюджету-2018 орієнтовно має розпочатися о 16:00.
Нагадаємо, у БПП анонсували ухвалення Бюджету-2018 після опівночі.
Як повідомляв УНН, на фракції БПП Президент обговорював з нардепами виключно питання Бюджету.