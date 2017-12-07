У БПП анонсували ухвалення Бюджету-2018 після опівночі, але не "під ялинку"

"Я думаю, що бюджет буде розглянуто сьогодні в другій половині. Зараз завершується робота в податковому комітеті Ніни Южаніної, де розглядаються питання наповнення бюджету. Тобто, буде багато додаткових законів, які наповнюють держбюджет і дають можливість голосувати за нього. Впевнена, що працювати станемо до ночі, можливо і "перевалимо" за опівніч. Але не "під ялинку", - повідомила І.Луценко.

Вона додала, що для прийняття держбюджету депутатам буде запропоновано працювати "до кінця".

"Усі зацікавлені в тому, щоб прийняти державний бюджет. Якщо говорити про кількість голосів, то це навряд чи буде конституційна більшість, але їх кількість буде достатньою. Коаліція, депутатські групи, можливо "Батьківщина", Радикальна партія", - резюмувала І.Луценко.

Нагадаємо, 7 грудня парламент планує розглянути в другому читанні проект Державного бюджету України на 2018 рік.