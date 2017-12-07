У БПП анонсували ухвалення Бюджету-2018 після опівночі, але не "під ялинку"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Процес прийняття проекту Державного бюджету України на 2018 року може затягнутися і тривати після опівночі. Про це в кулуарах парламенту повідомила народний депутат України, представник Президента в парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, що бюджет буде розглянуто сьогодні в другій половині. Зараз завершується робота в податковому комітеті Ніни Южаніної, де розглядаються питання наповнення бюджету. Тобто, буде багато додаткових законів, які наповнюють держбюджет і дають можливість голосувати за нього. Впевнена, що працювати станемо до ночі, можливо і "перевалимо" за опівніч. Але не "під ялинку", - повідомила І.Луценко.
Вона додала, що для прийняття держбюджету депутатам буде запропоновано працювати "до кінця".
"Усі зацікавлені в тому, щоб прийняти державний бюджет. Якщо говорити про кількість голосів, то це навряд чи буде конституційна більшість, але їх кількість буде достатньою. Коаліція, депутатські групи, можливо "Батьківщина", Радикальна партія", - резюмувала І.Луценко.
Нагадаємо, 7 грудня парламент планує розглянути в другому читанні проект Державного бюджету України на 2018 рік.