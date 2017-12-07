В БПП анонсировали принятие Бюджета-2018 за полночь, но не "под елочку"

"Я думаю, что бюджет будет рассмотрен сегодня во второй половине. Сейчас завершается работа в налоговом комитете Нины Южаниной, где рассматриваются вопросы наполнения бюджета. То есть, будет много дополнительных законов, которые наполняют госбюджет и дают возможность голосовать за него. Уверена, что работать станем до ночи, возможно и "перевалим» за полночь. Но не "под елочку", - сообщила И.Луценко.

Она добавила, что для принятия госбюджета депутатам будет предложено работать "до конца".

"Все заинтересованы в том, чтобы принять государственный бюджет. Если говорить о количестве голосов, то это вряд ли будет конституционное большинство, то их количество будет достаточным. Коалиция, депутатские группы, возможно "Батькивщина", Радикальная партия", - резюмировала И.Луценко.

Напомним, 7 декабря парламент планирует рассмотреть в втором чтении проект Государственного бюджета Украины на 2018 год.