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На фракції БПП Президент обговорював з нардепами виключно питання Бюджету - Герасимов

На фракції БПП Президент обговорював з нардепами виключно питання Бюджету - Герасимов

Київ • УНН

 • 10789 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Під час засідання фракції БПП за участю Президента і Прем'єр-міністра обговорювалися виключно питання Бюджету і відповідних блоків законів. Про це в кулуарах парламенту завив народний депутат України від фракції БПП Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні у нас пройшло засідання фракції за участю Президента і Прем'єр-міністра України. Говорили виключно про блоки бюджетних законів. Сьогодні найважливіше завдання - прийняття Державного бюджету України на 2018 рік та прийняття бюджетних законів. Мається на увазі зміни в Податковий кодекс і Бюджетний. Наскільки ми бачимо логіку сесійного дня, то навіть до початку перерви ми перейдемо до розгляду блоку бюджетних законів. Я вважаю, що Бюджет ми приймемо не до 18:00 вечора, але це не буде вночі", - повідомив А.Герасимов.

Крім того, за словами нардепа, на засіданні фракції обговорювалося питання дерегуляції у сфері земельних відносин.

"Як ви знаєте, глава держави вніс до парламенту законопроект про дерегуляцію у сфері земельних відносин. Щоб удосконалити і підвищити ефективність Держкадастру. Сьогодні ми будемо включати його до порядку денного, щоб комітет міг його розглянути", - додав А.Герасимов.

Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня, Верховна Рада України має розглянути у другому читанні проект державного бюджету України на 2018 рік.

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