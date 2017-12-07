На фракции БПП Президент обсуждал с нардепами исключительно вопросы Бюджета - Герасимов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Во время заседания фракции БПП с участием Президента и Премьер-министра обсуждались исключительно вопросы Бюджета и соответствующих блоков законов. Об этом в кулуарах парламента завил народный депутат Украины от фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.
“Сегодня у нас прошло заседание фракции при участии Президента и Премьер-министра Украины. Говорили исключительно о блоках бюджетных законов. Сегодня самое важное задание — принятие государственного бюджета Украины на 2018 год и принятие бюджетных законов. Имеется ввиду изменения в Налоговый кодекс и Бюджетный. Насколько мы видим логику сессионного дня, то даже до начала перерыва мы перейдем к рассмотрению блока бюджетных законов. Я считаю, что бюджет мы примем не до 18:00 вечера, но это не будет ночью”, — сообщил А.Герасимов.
Кроме того, по словам нардепа, на заседании фракции обсуждался вопрос дерегуляции в сфере земельных отношений.
“Как вы знаете, глава государства внес в парламент законопроект о дерегуляции в сфере земельных отношений. Чтобы усовершенствовать и повысить эффективность Госкадастра. Сегодня мы будем включать его в повестку дня, чтобы комитет мог его рассмотреть”, — добавил А.Герасимов.
Напомним, сегодня, 7 декабря, Верховная Рада Украины должна рассмотреть во втором чтении проект государственного бюджета Украины на 2018 год.