ВР решила работать до завершения рассмотрения проекта Бюджета-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада продлила сегодняшнюю работу до завершения рассмотрения проекта Государственного бюджета на 2018 год. За соответствующее решение проголосовали 246 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Рассмотрение вопроса Бюджета-2018 ориентировочно должно начаться в 16:00.
Напомним, в БПП анонсировали принятия Бюджета-2018 после полуночи.
Как сообщал УНН, на фракции БПП Президент обсуждал с нардепами исключительно вопрос Бюджета.