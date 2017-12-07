ВР решила работать до завершения рассмотрения проекта Бюджета-2018

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 17259 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 32302 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 102906 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111436 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132599 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107013 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108523 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113262 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117451 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123213 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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ВР решила работать до завершения рассмотрения проекта Бюджета-2018

ВР решила работать до завершения рассмотрения проекта Бюджета-2018

Киев  •  УНН

 • 14315 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада продлила сегодняшнюю работу до завершения рассмотрения проекта Государственного бюджета на 2018 год. За соответствующее решение проголосовали 246 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рассмотрение вопроса Бюджета-2018 ориентировочно должно начаться в 16:00.

Напомним, в БПП анонсировали принятия Бюджета-2018 после полуночи.

Как сообщал УНН, на фракции БПП Президент обсуждал с нардепами исключительно вопрос Бюджета.

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