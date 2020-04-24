ВР ухвалила за основу законопроект про внутрішній водний транспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону № 1182-1-д про внутрішній водний транспорт. Відповідне рішення підтримали 243 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, метою проекту Закону про внутрішній водний транспорт є правове врегулювання правовідносин в галузі внутрішнього водного транспорту та встановлення економічних та організаційних засад діяльності внутрішнього водного транспорту.
Повідомляється, що прийняття проекту акта забезпечить уніфікацію термінології у галузі водного транспорту та виключення колізій у відповідній сфері законодавства.
Раніше УНН писав, що Рада не змогла скасувати ухвалені зміни до Регламенту ВР.