Рада не змогла скасувати ухвалені зміни до Регламенту ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Верховна Рада України сьогодні не змогла скасувати раніше ухвалений в цілому проект закону №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури, або так званому поправковому спаму. Нардепи не підтримали жодного з кількох відповідних проектів постанов, передає кореспондент УНН.
Так, сьогодні у ВР не підтримали проекти постанов №1043-П, 1043-П1, 1043-П2 та 1043-П3, які передбачають скасування рішення ВРУ від 16 квітня 2020 року про ухвалення в цілому проекту закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури.
Нагадаємо, що 16 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури.
У цей же день, 16 квітня, у Верховній Раді України зареєстрували проекти постанов, якими передбачається скасувати рішення ВРУ про прийняття в цілому проект закону про внесення таких змін до Регламенту Верховної Ради.