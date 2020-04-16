У Раді зареєстрували вже три проекти постанов щодо скасування ухваленних змін до Регламенту ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Верховній Раді України сьогодні зареєстрували три проекти постанов, якими передбачається скасувати рішення ВРУ про прийняття в цілому проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
Так, сьогодні у ВР зареєстрували проекти постанов №1043-П, 1043-П1, 1043-П2, які передбачають скасування рішення ВРУ від 16 квітня 2020 року про прийняття в цілому проекту закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури.
Наразі текст проектів постанов відсутній.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури.