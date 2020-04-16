Рада змінила Регламент для протидії "законодавчому спаму"

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури. Відповідне рішення підтримали 242 народних депутати України, передає кореспондент УНН.

Так, законопроект розроблено з метою удосконалення законодавчого процесу в Україні.

Законопроектом пропонується наступне:

  • не менш як одна третина від конституційного складу народних депутатів, Президент України або Кабмін може внести проект постанови ВР про скасування рішення ВР про прийняття закону, постанови чи іншого акта ВР в цілому;
  • тільки за процедурними рішеннями ВР може бути проведено обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини;
  • у такому ж порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції, та проведено обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей.

“Сьогодні далеко не все, що відображено в цьому законопроекті, відповідає вимогам, які є сьогодні. Тому те, з чим звернулися керівники фракцій та груп, щоб я звернувся до нардепів з наступною інформацією. Відразу як цей законопроект вступить в силу, буде зарестрований новий законопроект, в який будуть вносити зміни щодо його тимчасової роботи і поліпшення умов. З одного боку захистити і демократію, і парламентаризм”, - сказав під час обговорення законопроекту Разумков.

Додамо, як раніше зазначав голова ВРУ, такі зміни до Регламенту унеможливлять блокування роботи ВР поданням тисяч поправок до законопроектів. 

“Ніколи раніше ми не мали 16,5 тис. поправок. Однак це ситуація, яка може заблокувати роботу ВРУ до осені. Цей закон №1043 може застосовуватися не лише до цього закону (про банки – ред.), а і до інших. Парламент сьогодні виходить з цих механізмів, які в нього є”, - додав Разумков.

Нагадаємо, що наразі у Раді триває робота над законопроектом про функціонування банківської системи, до якого надійшло близько 16,5 тисяч поправок.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що згідно з діючим Регламентом, розглядати правки до законопроекту №2571-д "Про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" Рада буде десь півроку-рік, якщо працюватиме три-чотири рази на тиждень.

Пізніше голова ВРУ Дмитро Разумков заявив, що комітет з питань бюджету врахує майже 12,5 тисяч поправок з 16,5 тисяч поданих до законопроекту про функціонування банківської системи.

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